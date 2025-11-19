Cegah Parkir Liar, Pemprov DKI Gencarkan Operasi Cabut Pentil
jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggencarkan operasi cabut pentil sepeda motor untuk mencegah parkir liar.
Daerah yang disasar ialah lokasi parkir liar di kawasan Jalan Pancoran, Glodok, Tamansari, Jakarta Barat.
"Tujuannya supaya ada efek jera,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Barat Susilo Dewanto, Senin (17/11).
Susilo Dewanto mengatakan pihaknya menyasar sepeda motor yang diparkir sembarangan.
“Pemotor yang parkir sembarangan ditindak dengan pencabutan pentil roda," kata Susilo.
Dia menjelaskan pihaknya menggelar operasi cabut pentil dua kali dalam sehari untuk mengikuti waktu parkir liar marak terjadi.
“Siang atau sore," kata Susilo Dewanto.
Selain menggelar operasi cabut penting, pihaknya juga menempatkan petugas khusus.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggencarkan operasi cabut pentil sepeda motor untuk mencegah parkir liar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News