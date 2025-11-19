JPNN.com

Cegah Parkir Liar, Pemprov DKI Gencarkan Operasi Cabut Pentil

Rabu, 19 November 2025 – 15:00 WIB
Rabu, 19 November 2025 – 15:00 WIB
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat menggencarkan operasi cabut pentil roda sepeda motor di kawasan Jalan Pancoran, Glodok, Tamansari, Senin (17/11/2025). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakbar

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggencarkan operasi cabut pentil sepeda motor untuk mencegah parkir liar.

Daerah yang disasar ialah lokasi parkir liar di kawasan Jalan Pancoran, Glodok, Tamansari, Jakarta Barat.

"Tujuannya supaya ada efek jera,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Barat Susilo Dewanto, Senin (17/11).

Susilo Dewanto mengatakan pihaknya menyasar sepeda motor yang diparkir sembarangan.

“Pemotor yang parkir sembarangan ditindak dengan pencabutan pentil roda," kata Susilo.

Dia menjelaskan pihaknya menggelar operasi cabut pentil dua kali dalam sehari untuk mengikuti waktu parkir liar marak terjadi.

“Siang atau sore," kata Susilo Dewanto.

Selain menggelar operasi cabut penting, pihaknya juga menempatkan petugas khusus.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggencarkan operasi cabut pentil sepeda motor untuk mencegah parkir liar.
