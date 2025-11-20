Akui Harimau Kurus di Ragunan Miliknya, Pramono Anung: Mungkin Kangen Saya

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan harimau yang terlihat kurus di Taman Margasatwa Ragunan adalah miliknya.

“Itu harimau kebetulan punya saya pribadi,” kata Pramono, Selasa (18/11).

Politikus PDIP itu memastikan harimau miliknya mendapatkan pakan yang cukup di Ragunan.

“Selama ini, untuk makan juga saya yang ikut ini (awasi, red),” ujar Pramono Anung.

Pramono Anung pun akan melihat langsung kondisi harimau miliknya di Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

“Dalam minggu ini saya akan ke sana. Mungkin harimaunya kangen sama saya,” kata Pramono.

Sebelumnya, video yang menunjukkan harimau dalam kondisi kurus di Ragunan viral di media sosial.

Pengunggah video menuding petugas Taman Margasatwa Ragunan membawa pulang jatah pakan satwa.