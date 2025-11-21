Dubes Belanda Puji Transportasi Jakarta, Kemajuannya Sangat Pesat

jakarta.jpnn.com - Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengaku terkesan dengan transportasi umum di Jakarta.

Menurut Marc Gerritsen, transportasi umum di ibu kota sudah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa waktu terakhir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun mengapresiasi pujian yang disampaikan Marc Gerritsen.

"Beliau memuji perkembangan transportasi dan kebijakan, terutama soal transportasi umum dan peningkatan layanan," kata Pramono, Rabu (19/11).

Politikus senior PDIP tersebut mengatakan Marc Gerritsen sempat menaiki Transjakarta.

Menurut Pramono, Marc Gerritsen menilai Transjakarta mempunyai peran signifikan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Pramono Anung juga menyebut Marc Gerritsen mengapresiasi usaha Jakarta mendorong mobilitas ramah lingkungan dan pengurangan emisi.

“Pengalaman naik TransJakarta bersama Dubes Belanda menunjukkan bahwa transformasi transportasi Jakarta mendapat apresiasi dari perwakilan negara lain,” kata Pramono Anung.