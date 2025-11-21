JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Dubes Belanda Puji Transportasi Jakarta, Kemajuannya Sangat Pesat

Dubes Belanda Puji Transportasi Jakarta, Kemajuannya Sangat Pesat

Jumat, 21 November 2025 – 14:00 WIB
Dubes Belanda Puji Transportasi Jakarta, Kemajuannya Sangat Pesat - JPNN.com Jakarta
Warga turun dari bus listrik TransJakarta di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Foto: ANTARA/Muhammad Rizky Febriansyah/bay/foc.

jakarta.jpnn.com - Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengaku terkesan dengan transportasi umum di Jakarta.

Menurut Marc Gerritsen, transportasi umum di ibu kota sudah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa waktu terakhir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun mengapresiasi pujian yang disampaikan Marc Gerritsen.

Baca Juga:

"Beliau memuji perkembangan transportasi dan kebijakan, terutama soal transportasi umum dan peningkatan layanan," kata Pramono, Rabu (19/11).

Politikus senior PDIP tersebut mengatakan Marc Gerritsen sempat menaiki Transjakarta.

Menurut Pramono, Marc Gerritsen menilai Transjakarta mempunyai peran signifikan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Baca Juga:

Pramono Anung juga menyebut Marc Gerritsen mengapresiasi usaha Jakarta mendorong mobilitas ramah lingkungan dan pengurangan emisi.

“Pengalaman naik TransJakarta bersama Dubes Belanda menunjukkan bahwa transformasi transportasi Jakarta mendapat apresiasi dari perwakilan negara lain,” kata Pramono Anung.

Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengaku terkesan dengan transportasi umum di Jakarta.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   transportasi jakarta duta besar belanda gubernur jakarta transportasi umum pramono anung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU