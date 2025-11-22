Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Bingung, ABH Belum Diperiksa Polda Metro Jaya

JPNN.com

Sabtu, 22 November 2025 – 02:00 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Foto: ANTARA/Ilham Kausar/am.

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya menyatakan anak berkonflik dengan hukum (ABH) belum bisa dimintai keterangan terkait ledakan di SMAN 72 Jakarta.

"Dari dokter menyatakan itu belum (layak, red) karena dia (ABH, red),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, Jumat (21/11).

Budi Hermanto menjelaskan kondisi anak berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya pulih.

“Masih bengong, terus ngomong sebentar,” ucap Budi.

Budi memastikan Polda Metro Jaya tetap memeriksa dan mengambil keterangan dari para saksi.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga memeriksa keluarga, laboratorium forensik, serta dokter terkait ledakan di SMAN 72 Jakarta.

Menurut Budi, penyidik akan melakukan pemeriksaan setelah kondisi ABH dianggap layak.

"Setelah dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah bisa untuk dimintai keterangan, penyidik pasti akan melakukan komunikasi dengan bapas (balai pemasyarakatan), Dinsos (Dinas Sosial DKI Jakarta), terus KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)," ucap Budi.

