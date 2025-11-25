Reuni Akbar 212 Siap Digelar di Monas, Presiden Prabowo Diundang

jakarta.jpnn.com - Reuni Akbar 212 bertema Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12).

Ketua Steering Committee Ahmad Shobri Lubis mengatakan acara itu digelar untuk menguatkan persatuan umat.

"Spirit 212 yang dibangun sejak sembilan tahun lalu ialah untuk menguatkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah,” kata Ahmad Shobri, Senin (24/11).

Ahmad Shobri Lubis menjelaskan semangat itu yang membangkitkan spirit persatuan.

“Oleh karena itu, tahun ini kami tetap mengadakan Reuni Akbar 212,” kata Shobri.

Ahmad Shobri Lubis menjelaskan Reuni Akbar 212 pada tahun ini akan dimulai dengan salah Magrib berjemaah.

Setelah itu, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan zikir, doa bersama, dan tausiyah para ulama.

Panitia turut mengundang secara terbuka Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri dan pejabat terkait.