Swiss-Belhotel Pondok Indah Hadirkan Kemeriahan Tahun Baru Dengan ‘Blink Bash New Year’s Eve Celebration’

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Detik-detik pergantian tahun selalu menghadirkan rasa antusias, dan Swiss-Belhotel Pondok Indah menyiapkan cara spesial untuk merayakannya melalui “Blink Bash New Year’s Eve Celebration”.

Perayaan ini akan diselenggarakan di Swiss-Café™ Restaurant dan area hotel pada malam 31 Desember 2025.

Para tamu dapat menikmati paket kamar mulai dari IDR 2.100.000 net per kamar per malam, yang sudah termasuk sarapan untuk dua orang, makan malam untuk dua orang serta akses ke New Year’s Countdown.

Bagi yang ingin bergabung dalam makan malam saja, tersedia paket makan malam seharga IDR 395.000 net per orang, sudah termasuk makan malam sepuasnya.

Perayaan ini akan dimeriahkan oleh berbagai aktivitas seperti live music, dance performance, face painting, tarot reader, photo spot, buffet dinner, fireworks, dan kesempatan memenangkan hadiah menarik.

“Pergantian tahun selalu memberi kesempatan bagi kita untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang, dan menghargai perjalanan yang telah dilalui. Melalui Blink Bash, kami ingin menghadirkan ruang bagi para tamu untuk merayakan momen ini dengan penuh sukacita dan kebersamaan, ditemani suasana yang hangat dan penuh harapan.” ujar Dedik Abdillah selaku General Manager dalam keterangannya pada Selasa (25/11/2025).

Nikmati berbagai keuntungan eksklusif yang telah kami siapkan untuk menambah kenyamanan Anda, termasuk potongan sampai dengan 35% bagi anggota SBEC.

Semua informasi terkini terkait Swiss-Belhotel Pondok Indah dapat ditemukan di akun Instagram dan Facebook @swissbelhotelpondokindah, website swiss-belhotel.com atau hubungi hotel langsung melalui WhatsApp di nomor +62 812-8252-9122.