JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Ketua DPRD DKI Sebut Gaji Guru Sekolah Swasta Sangat Tidak Layak

Ketua DPRD DKI Sebut Gaji Guru Sekolah Swasta Sangat Tidak Layak

Rabu, 26 November 2025 – 15:00 WIB
Ketua DPRD DKI Sebut Gaji Guru Sekolah Swasta Sangat Tidak Layak - JPNN.com Jakarta
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memberi keterangan di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Foto: ANTARA/Khaerul Izan.

jakarta.jpnn.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap pemerintah memperhatikan gaji guru, terutama yang masih berstatus honorer.

Menurut Khoirudin, guru adalah pejuang di garda terdepan untuk mendidik anak-anak bangsa.

"Kita bersama ada keinginan agar gaji guru bisa perhatian yang layak dari pemerintah," kata Khoirudin di Jakarta, Selasa (25/11).

Baca Juga:

Khoirudin mengatakan DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya meningkatkan pendapatan para guru.

Menurut Khoirudin, usaha itu tidak hanya menyasar guru SD, tetapi juga SMP dan SMA.

Selain itu, pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta juga sedang berusaha meningkatkan gaji guru TK, TPA, madrasah, dan lainnya.

Baca Juga:

Menurut Khoirudin, saat ini pemerintah baru memberikan gaji yang layak kepada guru sekolah negeri.

“Guru sekolah swasta masih jauh dari kata layak,” kata Khoirudin.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap pemerintah memperhatikan gaji guru, terutama yang masih berstatus honorer.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   gaji guru guru honorer sekolah swasta DPRD DKI jakarta pemprov dki jakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU