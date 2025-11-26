Ketua DPRD DKI Sebut Gaji Guru Sekolah Swasta Sangat Tidak Layak

jakarta.jpnn.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap pemerintah memperhatikan gaji guru, terutama yang masih berstatus honorer.

Menurut Khoirudin, guru adalah pejuang di garda terdepan untuk mendidik anak-anak bangsa.

"Kita bersama ada keinginan agar gaji guru bisa perhatian yang layak dari pemerintah," kata Khoirudin di Jakarta, Selasa (25/11).

Khoirudin mengatakan DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya meningkatkan pendapatan para guru.

Menurut Khoirudin, usaha itu tidak hanya menyasar guru SD, tetapi juga SMP dan SMA.

Selain itu, pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta juga sedang berusaha meningkatkan gaji guru TK, TPA, madrasah, dan lainnya.

Menurut Khoirudin, saat ini pemerintah baru memberikan gaji yang layak kepada guru sekolah negeri.

“Guru sekolah swasta masih jauh dari kata layak,” kata Khoirudin.