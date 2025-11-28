Wali Kota Jakarta Barat Akui Ada Warga Punya Lahan di Tempat TPU Baru

jakarta.jpnn.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun tempat pemakaman umum (TPU) di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Pegadungan tidak berjalan mulus.

Sebab, ada beberapa warga yang mengeklaim sebagai pemilik lahan di area yang akan dijadikan TPU.

Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto pun membenarkan ada pemilik lain di luar Pemprov DKI Jakarta di atas lahan di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres.

"Ada sebagian yang punya pemprov, ada yang punya pribadi," kata Uus, Rabu (26/11).

Uus Kuswanto mengatakan penggusuran untuk pembuatan TPU baru hanya akan dilakukan terhadap lahan milik Pemprov DKI.

"Yang penting kami amankan yang punya kami saja. Lahan milik orang lain tidak akan kami apa-apain," kata Uus.

Uus Kuswanto menjelaskan pihaknya akan merujuk Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 484 tahun 1991.

“Kan, ada SHP-nya," kata Uus.