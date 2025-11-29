Rano Karno Doakan Siswa SD yang Naik Kereta Sendiri ke Sekolah Jadi Wagub Jakarta

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menemui Hafitar, siswa SD yang berangkat sekolah sendirian dengan menaiki kereta dari Tangerang ke Klender.

“Ini dia yang Bapak nonton tiap hari,” kata Rano Karno dalam video di Instagram pribadinya, Jumat (28/11).

Politikus PDIP itu pun mengapresiasi keteguhan Hafitar yang berangkat sekolah sendirian dari Tangerang.

“Hebat kamu, Nak,” ujar Rano Karno.

Rano Karno pun tampak antusias berbincang dengan Hafitar. Rano juga mengajak Hafitar duduk di kursi kerjanya.

Dia berharap Hafitar bisa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta seperti dirinya pada masa mendatang.

Rano Karno menyebut Hafitar sebagai si Doel asli. Si Doel adalah tokoh yang diperankan Rano Karno dalam sinetron.

“Hafitar ini si Doel asli. Sekolah jauh, tinggalnya di Cisauk, tetapi sekolahnya di Jakarta. Setiap hari pukul 03:00 pagi jalan. Bayangin, tuh,” ujar Rano.