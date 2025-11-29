JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Rano Karno Doakan Siswa SD yang Naik Kereta Sendiri ke Sekolah Jadi Wagub Jakarta

Rano Karno Doakan Siswa SD yang Naik Kereta Sendiri ke Sekolah Jadi Wagub Jakarta

Sabtu, 29 November 2025 – 11:00 WIB
Rano Karno Doakan Siswa SD yang Naik Kereta Sendiri ke Sekolah Jadi Wagub Jakarta - JPNN.com Jakarta
Tangkapan layar yang memperlihatkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama dengan Hafitar di Balai Kota DKI Jakarta. Foto: ANTARA/Instagram Rano Karno.

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menemui Hafitar, siswa SD yang berangkat sekolah sendirian dengan menaiki kereta dari Tangerang ke Klender.

“Ini dia yang Bapak nonton tiap hari,” kata Rano Karno dalam video di Instagram pribadinya, Jumat (28/11).

Politikus PDIP itu pun mengapresiasi keteguhan Hafitar yang berangkat sekolah sendirian dari Tangerang.

Baca Juga:

“Hebat kamu, Nak,” ujar Rano Karno.

Rano Karno pun tampak antusias berbincang dengan Hafitar. Rano juga mengajak Hafitar duduk di kursi kerjanya.

Dia berharap Hafitar bisa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta seperti dirinya pada masa mendatang.

Baca Juga:

Rano Karno menyebut Hafitar sebagai si Doel asli. Si Doel adalah tokoh yang diperankan Rano Karno dalam sinetron.

“Hafitar ini si Doel asli. Sekolah jauh, tinggalnya di Cisauk, tetapi sekolahnya di Jakarta. Setiap hari pukul 03:00 pagi jalan. Bayangin, tuh,” ujar Rano.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menemui Hafitar, siswa SD yang berangkat sekolah sendirian dengan menaiki kereta dari Tangerang ke Klender.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   rano karno siswa sd gubernur jakarta wakil gubernur Persija Jakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU