Sedang Bersihkan Taman, Petugas Dinas Pertamanan Meninggal Terlindas Truk Trailer di Ancol

Senin, 01 Desember 2025 – 15:00 WIB
Korban kecelakaan di depan Gerbang Karnaval Ancol sedang dievakuasi oleh petugas di Jakarta, Jumat (28/11/2025). Foto: ANTARA/HO-Satlantas Polres Metro Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Petugas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berinisial PS meninggal dunia karena terlindas truk trailer di Jalan Ketel Raya Timur, dekat Gerbang Karnaval Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (28/11).

"Korban ini mengalami luka dalam akibat kecelakaan dan meninggal dunia di lokasi kejadian sekitar pukul 10:00 WIB," kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara Edy Wibowo.

Pihak berwajib pun langsung menyelidiki kecelakaan yang melibatkan truk trailer berpelat nomor B 9819 UEJ.

Edy Wibowo mengatakan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Meskipun demikian, pihaknya belum bisa mengungkap penyebab truk trailer yang dikemudikan MAH melindas PS.

"Masih dalam penyelidikan," kata Edy.

Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa terjadi saat MAH mengemudikan truk dari arah barat ke timur.

Saat berada di dekat gerbang Karnaval Ancol, MAH diduga mengalami micro sleep atau mengantuk.

