Pengelola Terminal Kalideres Jamin Tidak Ada Calo saat Nataru

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:00 WIB
Rabu, 03 Desember 2025 – 16:00 WIB
Sejumlah pemudik duduk di ruang tunggu penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta, Senin (2/6/2025). Foto: Muhammad Iqbal/Antara

jakarta.jpnn.com - Masyarakat yang selama ini mengeluhkan praktik percaloan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, boleh sedikit bernapas lega.

Sebab, pengelola Terminal Kalideres menjamin tidak ada calon tiket bus saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Perlu diketahui bahwa di Terminal Kalideres saya pastikan tidak akan ada calo,” kata Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen, Senin (1/12).

Revi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan para penumpang.

“Yang ada hanya karyawan PO bus yang mencari penumpang untuk mengantarkan ke loket pembelian,” ujar Revi.

Revi menjelaskan pihaknya dan Polsek Kalideres akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik percaloan.

Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat yang menemukan praktik percaloan untuk melapor.

“Jika memang ditemukan praktik calo, kami langsung akan tindak karena kami dibantu Polsek Kalideres untuk mengamankan terminal,” ujar Revi.

