Pengelola Terminal Kalideres Antisipasi Kenaikan Harga Tiket Bus saat Natal dan Tahun Baru

jakarta.jpnn.com - Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen mengatakan pihaknya mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket bus menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Revi Zulkarnaen menjelaskan penetapan tarif bus antar kota antar provinsi (AKAP) sudah mempunyai mekanisme yang jelas.

Menurut Revi Zulkarnaen, pemerintah menetapkan tarif bus AKAP berdasarkan dua kelas, yakni ekonomi dan nonekonomi.

“Sebenarnya tarifnya sudah diatur langsung pemerintah," kata Revi, Senin (1/12).

Revi Zulkarnaen mengatakan Kementerian Perhubungan sudah menetapkan harga tiket ekonomi berdasarkan hitungan jarak atau tarif rupiah per kilometer.

Sementara itu, penetapan harga tiket nonekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar oleh perusahaan otobus (PO) langsung.

“Namun, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi operator, yaitu mencantumkan harga tiket secara jelas di loket penjualan serta memberikan informasi lengkap mengenai jenis layanan dan fasilitas yang disediakan,” ujar Revi.

Revi Zulkarnaen menjelaskan tren kenaikan harga tiket bus tidak terjadi saat Natal dan tahun baru.