Reuni Akbar 212 Sisakan 26,43 Ton Sampah, Mayoritas Plastik

jakarta.jpnn.com - Reuni Akbar 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (2/12), menyisakan sampah dalam jumlah cukup banyak.

Kepala Suku Dinas Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Slamet Riyadi mengatakan Reuni Akbar 212 menyisakan 26,43 ton sampah.

"Jenis sampah yang diangkut bervariasi, tetapi mayoritas sampah plastik," kata Slamet Riyadi di Jakarta, Rabu (3/12).

Slamet menjelaskan 600 petugas gabungan dari wilayah di luar Jakarta Pusat diterjunkan untuk membersihkan sampah.

Perinciannya ialah 150 petugas dari Jakarta Pusat, 75 dari Jakarta Barat, 75 dari Jakarta Utara, 75 dari Jakarta Selatan, 75 dari Jakarta Timur, dan 150 dari Unit Pelaksana Sub-Sistem (UPS) Badan Air.

“Selama kegiatan pembersihan, petugas mengumpulkan sebanyak 26,43 ton sampah berbagai jenis setelah acara,” kata Slamet.

Sementara itu, Kasie Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Sudin LH Jakarta Pusat Aditya Surya menuturkan pihaknya menerjunkan sejumlah armada untuk mengangkut sampah.

Di antaranya ialah 20 truk sampah, 20 kendaraan penyapu jalan, enam truk tangki bersih, dan enam truk air kotor.