Rusun Jagakarsa Gratis 3 Bulan untuk Warga Relokasi TPU Menteng Pulo 2

jakarta.jpnn.com - Warga yang direlokasi dari TPU Menteng Pulo 2 harus membayar uang sewa sebesar Rp 500 ribuan untuk tinggal di Rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Itu sudah diatur perda. Untuk relokasi Rp 550 ribu,” kata Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 Rusun Jagakarsa Asih Sumaretmi, Rabu (3/12).

Meskipun demikian, warga yang direlokasi dari TPU Menteng Pulo 2 masih akan mendapatkan keringanan.

“Tiga bulan ini insyaallah masih gratis,” ujar Sumaretmi.

Sumaretmi menjelaskan pihaknya akan menunggu regulasi terlebih dahulu untuk menggratiskan biaya sewa bagi warga yang direlokasi dari TPU Menteng Pulo 2.

“Kami masih menunggu SK gubernur," ucap Sumaretmi.

Sebelumnya, beberapa warga meminta tarif sewa di Rusunawa Jagakarsa diturunkan menjadi Rp 300 ribu.