Kamis, 04 Desember 2025 – 14:45 WIB
Kolaborasi Ecolab dan Pertamina Geothermal Energy Wujudkan Standar Baru Kinerja Energi Bersih - JPNN.com Jakarta
Ecolab International Indonesia bersama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) meluncurkan Teknologi 3D TRASAR untuk Panas Bumi dengan Flow2Max. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ecolab International Indonesia bersama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) meluncurkan Teknologi 3D TRASAR untuk Panas Bumi dengan Flow2Max.

Teknologi itu merupakan rintisan solusi gabungan yang dirancang untuk mengoptimalkan produksi energi panas bumi dan memajukan pengoperasian berkelanjutan. 

Inovasi itu menggabungkan kedua teknologi dengan menawarkan kecerdasan data operasional pada tingkat yang baru, efisiensi sumber daya, dan perlindungan aset bagi industri panas bumi.

Teknologi 3D TRASAR untuk Panas Bumi dengan Flow2Max mengintegrasikan pemantauan secara real time, kecerdasan data, dan pengontrolan program otomasi.

Fungsinya ialah untuk membantu mengatasi tantangan jangka panjang industri terkait penskalaan dan variabilitas aliran, meningkatkan keberlanjutan reservoir, sekaligus mengurangi biaya pemeliharaan.

Operator panas bumi pun akan bisa melakukan pemantauan daring laju aliran massa dan entalpi aliran dua fase (cair dan uap).

Selain itu, operator juga bisa memprediksi dan menghambat penskalaan aset serta mengintegrasikan data lapangan dan analitik digital.

“Melalui kolaborasi dengan Pertamina Geothermal Energy, kami menetapkan tolok ukur kinerja baru untuk energi panas bumi,” ujar Presiden Direktur Ecolab International Indonesia Evan Jayawijayanto, Kamis (4/12).

