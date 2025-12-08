DPRD Desak Pemprov DKI Jakarta Sering Gelar Pasar Murah

JPNN.com

Senin, 08 Desember 2025 – 11:00 WIB
Warga membeli bahan kebutuhan pokok saat digelar pasar murah di Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto meminta Pemprov DKI Jakarta memperbanyak pasar murah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menurut Wahyu Dewanto, pasar murah akan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan tahun baru (nataru).

"Pasar murah jangan hanya rutinitas atau seremonial, tetapi harus tepat sasaran dan diperbanyak titiknya," kata Wahyu di Jakarta, Jumat (5/12).

Wahyu Dewanto menjelaskan warga Jakarta terbantu dengan pasar murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta.

Sebab, masyarakat ibu kota bisa mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah.

“Pasar murah harus mengutamakan bagi masyarakat kurang mampu,” kata Wahyu Dewanto.

Wahyu Dewanto menyarankan Pemprov DKI Jakarta menggelar pasar murah di rumah susun (rusun) dan pemukiman padat penduduk.

"Tujuan pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhannya dengan lebih terjangkau," ujar Wahyu Dewanto.

