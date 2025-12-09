Rano Karno Janji Perluas Penyerapan Tenaga Kerja bagi Penyandang Disabilitas

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

Menurut Rano Karno, langkah itu bisa membuat penyandang disabilitas lebih berdaya, mandiri, dan berkontribusi terhadap pembangunan Jakarta.

Rano Karno menyampaikan komitmen itu saat membuka bursa kerja untuk penyandang disabilitas di Universitas Tarumanegara, Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (6/12).

"Acara ini tidak hanya memperkenalkan bagi pencari kerja penyandang disabilitas, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik bahwa orang bekerja harus mendapatkan akses oleh semua pihak tanpa kecuali," kata Rano.

Rano Karno menjelaskan Jakarta masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tengah usaha menuju Kota Global.

Menurut Rano Karno, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta sebesar 6,05 persen pada Agustus 2025.

Meskipun demikian, Rano Karno menyebut Jakarta mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

"Kontribusi Jakarta sebesar 16,39 persen terhadap perekonomian nasional serta pertumbuhan ekonomi 4,96 persen (year-on-year) pada triwulan III 2025 menunjukkan fondasi ekonomi kota yang kuat dan terus berkembang," ujar Rano.