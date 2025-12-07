Gerak Cepat, Laznaz SI Bagikan 400 Paket Sembako ke Korban Bencana Sumatera

jakarta.jpnn.com - Lembaga Amil Zakat Nasional Syarikat Islam (Laznas SI) menyalurkan 400 paket sembako untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor yang melanda dua kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar).

Bantuan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Laznas Syarikat Islam David Chalik bersama jajaran pengurus wilayah Syarikat Islam Sumbar.

Penyaluran bantuan dilakukan selama dua hari penuh, yakni pada 4–5 Desember 2025. Bantuan difokuskan di dua titik lokasi terdampak terparah, yakni Palembayan; Kabupaten Agam; dan Lubuk Alung; Kabupaten Padang Pariaman.

Warga terlihat antusias dan menyambut gembira kedatangan para relawan. Senyum dan rasa syukur tampak dari raut wajah mereka saat menerima paket sembako yang bisa langsung dimasak dan digunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.

Kondisi di lapangan masih memprihatinkan setelah bencana sehingga bantuan cepat sangat dibutuhkan warga.

Ketua Laznas Syarikat Islam David Chalik mengatakan aksi ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas kaum Syarikat Islam di seluruh Indonesia terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

“Ini wujud kepedulian kaum Syarikat Islam bersama Laznas Syarikat Islam sebagai lembaga Zakat Nasional untuk ikut andil dalam program kemanusiaan. Kami hadir di sini untuk meringankan beban mereka,” ujar David, Mingu (7/11).

David juga menjelaskan rangkaian aksi kemanusiaan ini tidak berhenti di Sumatera Barat saja.