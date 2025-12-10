Sopir Meninggal, Dinas Lingkungan Hidup Jaksel Tegaskan Jam Kerja Sesuai Aturan

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Selatan memastikan jam kerja sopir truk yang meninggal dunia karena terlalu lama mengantre untuk membongkar muatan di TPST Bantar Gebang, Jumat (5/12), sudah sesuai aturan.

"Jam kerja jika mengacu pada perjanjian kerja ialah harus mencapai minimal 40 jam per minggu," kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Dedy Setiono, Senin (8/12).

Meskipun demikian, Dedy Setiono menyebut faktor eksternal sulit diprediksi, seperti alam dan kondisi lalu lintas.

Menurut Dedy Setiono, faktor alam bisa memengaruhi jam kerja sehingga menjadi lebih panjang.

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI mengenai saran pengadaan tempat istirahat layak di TPST Bantar Gebang.

Tempat peristirahatan itu bisa digunakan para sopir truk yang membutuhkan waktu untuk rehat.

"Kami setuju dengan saran tersebut," ucap Dedy Setiono.

Sebelumnya, sopir truk Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan berinisial W meninggal dunia karena diduga akibat kelelahan mengantre terlalu lama.