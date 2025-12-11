Beri Fasilitas Terbaik, Pramono Anung Target Lomba Lari Diikuti 50 Ribu Peserta

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji memberikan fasilitas terbaik bagi penyelenggara lomba lari di ibu kota.

Kebijakan itu dilakukan sebagai bentuk dukungan dari Pemprov DKI Jakarta kepada promotor.

Selain itu, pemberian fasilitas terbaik juga merupakan upaya menjadikan Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga.

"Kami akan menjadikan Jakarta sebagai sport tourism (destinasi wisata olahraga, red)," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Minggu (7/12).

Pramono Anung tidak memungkiri saat ini olahraga lari sedang menjadi tren di tengah masyarakat.

Menurut Pramono Anung, Jakarta merupakan daerah yang setiap minggu menjadi tuan rumah event lari.

Pramono Anung pun sudah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menyediakan fasilitas terbaik.

“Siapa pun yang ingin menyelenggarakan lari di Jakarta, kami fasilitasi sebaik-baiknya," ujar Pramono Anung.