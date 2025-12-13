Perintahkan Lurah Siaga Cuaca Ekstrem, Wali Kota Jakbar: Saya Tidak Main-Main

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat mengaktifkan posko siaga bencana untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat juga mengaktifkan prasarana demi mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Pemerintah Kota Jakarta Barat juga mengerahkan personel untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

"Amanat dari Pak Gubernur, aktifkan personel yang ada di lapangan. Posko-posko yang ada juga aktif,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono, Selasa (9/12).

Yuli Hartono juga menginstruksikan semua lurah harus bersiaga demi mencegah kejadian tidak diinginkan.

Selain itu, Yuli Hartono juga mengimbau para lurah agar tidak membiarkan posko dalam keadaan kosong.

"Nanti saya cek ke lapangan, tidak ada orang yang ditanya, tidak tahu kemana perginya, sudah selesai. Saya tidak main-main,” kata Yuli Hartono.

Yuli Hartono juga memberikan pesan tegas kepada Suku Dinas Sosial Jakarta Barat (Jakbar).