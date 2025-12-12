JPNN.com

Jumat, 12 Desember 2025 – 20:00 WIB
Pemkot Jaktim Beri SP1 ke Warga TPU Kober Rawa Bunga, Harus Segera Pergi - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Warga beraktivitas di kawasan TPU Kober Rawa, Jatinegara, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Foto: ANTARA/Muhammad Rizky Febriansyah/bar.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur terus berusaha mengembalikan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kober Rawa Bunga, Jatinegara, sesuai fungsinya.

Pemkot Jaktim sudah memberikan surat peringatan kepada 39 warga yang menempati kawasan itu.

"Kami telah melayangkan SP1 kepada warga yang menempati TPU Kober Rawa Bunga," kata Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur Bambang Pangestu, Rabu (10/12).

Bambang Pangestu berharap warga yang saat ini masih menempati TPU Kober Rawa Bunga segera pergi.

"Diharapkan warga segera mengosongkan lahan TPU secepatnya," tegas Bambang.

Selama ini warga yang tinggal di TPU Kober Rawa Bunga memanfaatkan lahan untuk berbagai aktivitas.

Mereka membuka usaha, seperti jasa cat duco, bengkel, atau warung makan, di TPU Kober Rawa Bunga.

Bambang menjelaskan pemberian surat peringatan pertama bagi warga di TPU Kober Rawa Bunga berlangsung tertib dan kondusif.

