JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini SureColor G6030 Resmi Hadir: Terobosan Printer Direct-to-Film Pertama dari Epson

SureColor G6030 Resmi Hadir: Terobosan Printer Direct-to-Film Pertama dari Epson

Jumat, 12 Desember 2025 – 17:34 WIB
SureColor G6030 Resmi Hadir: Terobosan Printer Direct-to-Film Pertama dari Epson - JPNN.com Jakarta
Printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama dari Epson yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang. Foto: Dok. Epson

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Epson, pemimpin dalam industri percetakan profesional, memperkenalkan SC-G6030, printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama dari Epson yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang.

Dengan kapasitas tinta 1,6 liter dan tidak memerlukan banyak perawatan, solusi inovatif ini menawarkan cara yang andal dan efisien bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas mereka di pasar cetak pakaian.

Seiring dengan pergeseran tren industri dari metode Direct-to-Garment (DTG) ke DTFilm, seperti yang telah disorot oleh IDC pada kuartal kedua 2024, Epson bertujuan untuk memberdayakan pelanggan melalui teknologi mutakhir yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar.

Baca Juga:

Perawatan Bebas Repot dan Stabilitas Operasional yang Andal

SC-G6030 dirancang untuk menyederhanakan operasional dengan menghilangkan kebutuhan perawatan harian, menjadikannya solusi efisien untuk bisnis.

Berbeda dari printer konvensional, printer ini hanya memerlukan pengocokan ringan tinta putih di pagi hari.

Baca Juga:

Printer DTFilm ini mengotomatiskan berbagai proses penting seperti pengecekan nozzle, penyesuaian dua arah dan umpan kertas serta pengiriman pekerjaan cetak.

Proses berjalan secara paralel, memungkinkan satu operator menangani beberapa unit sekaligus. Hasilnya, pekerjaan manual berkurang dan biaya operasional menurun secara signifikan.

Epson, pemimpin dalam industri percetakan profesional, memperkenalkan SC-G6030 printer untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Epson Epson Indonesia printer terobosan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU