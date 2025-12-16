7 Siswa Sudah Sekolah Setelah Tertabrak Mobil MBG, Polisi Beri Trauma Healing

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 15:00 WIB
Tim Trauma Healing Polres Metro Jakarta Utara memberikan motivasi kepada pelajar di SDN 01, Kalibaru,Cilincing, Jakarta Utara, Senin (15/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Polres Metro Jakut/am.

jakarta.jpnn.com - Tujuh siswa SDN 01, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, yang tertabrak mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mulai bersekolah.

Ketujuh siswa yang sudah kembali sekolah itu ialah RF, SFD, SLA, YDA, HFS, ALH, dan PRD.

“Hari ini tujuh siswa dan siswa SDN 01 Kalibaru sudah kembali datang ke sekolah,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakut Maryati Jonggi, Senin (15/12).

Maryati mengatakan Tim Trauma Healing Polres Metro Jakarta Utara menyediakan trauma healing bagi para siswa.

“Kami berharap aksi ini bisa membantu siswa melewati masa sulit ini,” kata Maryati.

Maryati mengatakan pihaknya memberikan motivasi kepada siswa yang tertabrak dan pelajar lainnya.

“Kami memberikan penyembuhan yang diberikan Tim Trauma Healing Polres Metro Jakut yang bertujuan membantu siswa menghilangkan trauma kecelakaan,” kata Maryati.

Maryati mengatakan Tim Trauma Healing Polres Metro Jakut  melakukan berbagai kegiatan.

