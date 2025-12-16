Kemeriahan Liburan Akhir Tahun di Swiss-Belinn Singkawang

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Menyambut momen akhir tahun yang penuh kebahagiaan, Swiss-Belinn Singkawang menghadirkan berbagai penawaran spesial yang dirancang untuk memberikan pengalaman menginap, bersantap, dan perayaan yang berkesan bagi keluarga, pelajar serta masyarakat umum.

Bagi tamu yang ingin menikmati suasana Natal dengan pengalaman menginap yang nyaman, Swiss-Belinn Singkawang menghadirkan Christmas Room Promotion untuk periode menginap 24–25 Desember 2025.

Paket kamar ditawarkan mulai dari Rp 1.500.000 net/malam, termasuk: Sarapan untuk 2 orang, Makan Malam untuk 2 orang.

Swiss-Belinn Singkawang menghadirkan berbagai penawaran. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN

Bagi yang tidak menginap, tetapi ingin makan malam bersama keluarga ada pula Paket Makan Malam dengan harga Rp 200.000 / orang dengan promo special beli 2 gratis 1, sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga ataupun teman.

Menunya pun beragam mulai dari Roti Salad Mexico, Croisant Sandwich, Nasi Jambalaya, Pasta, Beef Rollade, Yam Kee, Kwetiau Singkawang, Crème Brule, Kue Tart Buah, dan lain-lain.

Ditambah dengan hiburan live music lagu-lagu natal siap menghangatkan momen malam natal.