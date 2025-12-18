Kecelakaan Maut di Jakarta Timur: 1 Meninggal, Minibus Kabur

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial C meninggal dunia akibat kecelakaan maut di depan agen LPG PSO Siaga, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (15/12).

Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor dengan dua kendaraan lain yang hingga kini belum diketahui identitas maupun nomor registrasinya.

C mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian setelah mengalami kecelakaan.

Dia mengalami luka berat di kepala. Meskipun C sempat mendapatkan pertolongan, nyawanya tidak bisa diselamatkan.

Sementara itu, satu korban lainnya, yakni HM, mengalami luka berat sehingga harus mendapatkan perawatan intensif.

HM mengalami patah tulang tangan kiri dan langsung dilarikan ke RS Islam Pondok Kopi.

“Korban meninggal dunia adalah penumpang sepeda motor," kata Kanit laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur Darwis Yunarta, Selasa (16/12).

Darwis menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai HM melaju dari arah barat menuju timur.