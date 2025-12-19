Gelar Pesta Kembang Api dan Konser Dewa 19, Ancol Target 120 Ribu Pengunjung saat Tahun Baru 2026

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 09:00 WIB
Konferensi pers yang digelar oleh manajemen Ancol terkait rangkaian acara malam tahun baru di lokasi wisata tersebut. Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution.

jakarta.jpnn.com - PT Pembangunan Jaya Ancol menargetkan bisa mendatangkan 120 ribu pengunjung pada malam Tahun Baru 2026.

SVP PT Pembangunan Jaya Ancol Budi Aryanto mengatakan pihaknya berharap jumlah pengunjung meningkat dibandingkan tahun lalu.

“Pada tahun lalu, jumlah kunjungan mencapai 80 ribu di periode tersebut,” kata Budi, Rabu (17/12).

Ancol pun sudah menyiapkan berbagai hiburan menarik untuk menggaet para pengunjung.

Salah satunya ialah pesta kembang api terbesar di sepanjang pesisir Pantai Ancol pada malam pergantian tahun.

Menurut rencana, pesta kembang api akan dilakukan di Pantai Karnaval, Pantai Lagoon, dan pantai lainnya.

“Tahun lalu, kami menghadirkan pesta kembang api terbesar, dan tahun ini lebih besar,” ujar Budi.

Budi menjelaskan Ancol juga akan menggelar pertunjukan drone terbang pada malam Tahun Baru 2026.

