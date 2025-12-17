Lenovo Legion Monitor & Legion Pro Monitor Gen 10 Series: Gaming Sampai Produktivitas Dalam Satu Layar

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Di era digital, layar bukan lagi sekadar alat untuk menampilkan konten, tetapi sudah menjelma menjadi jendela menuju dunia hiburan, kompetisi, dan kreativitas.

Gamer membutuhkan monitor yang mampu menampilkan setiap frame dengan presisi, sementara kreator dan desainer menuntut akurasi warna yang konsisten untuk karya profesional.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, pasar global pun menunjukkan tren yang signifikan.

Proyeksi nilai pasar monitor berperforma tinggi dengan refresh rate 240Hz diperkirakan mencapai USD 7 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 13,7% CAGR dari 2025 hingga 20331.

Angka ini menegaskan monitor bukan hanya perangkat pendukung, tetapi telah menjadi bagian penting dari gaya hidup digital yang makin intens—baik untuk gaming kompetitif maupun produktivitas kreatif.

Menjawab kebutuhan yang semakin beragam itu, Lenovo menghadirkan Legion Monitor Gen 10 Series, yang terdiri dari dua varian utama: Legion Pro Monitor dan Legion Monitor.

Keduanya dirancang untuk mendukung performa tinggi yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih sesuai kebutuhan dan gaya berkarya masing-masing dengan semangat “Reach Your Impossible”.

Legion Pro Monitor ditujukan bagi gamer kompetitif, kreator profesional dan desainer yang menuntut performa tanpa kompromi dan membutuhkan presisi tingkat tinggi, baik saat kompetisi maupun ketika menghasilkan karya.