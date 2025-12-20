Wujudkan Kota Global, Pemprov DKI Jakarta Kebut Bangun 267 Taman Mikro Urban

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berusaha mewujudkan ibu kota sebagai kota global.

Salah satu cara yang dilakukan ialah membangun 267 taman mikro urban untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

Pemprov DKI menargetkan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) mikro seluas 50 meter persegi di 50 lokasi dalam kurun waktu empat tahun.

Program itu akan difokuskan di RW-RW kumuh yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Jakarta.

"Saat ini program yang sedang berjalan pembuatan 267 urban micro park di kelurahan, penataan taman, situ, danau, waduk," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Tata Kota DKI Jakarta Nirwono Joga, Rabu (17/12).

Nirwono mengatakan Gubernur Jakarta Pramono Anung menyoroti tiga hal, yakni banjir, kemacetan, dan panas ekstrem.

Menurut Nirwono, taman mikro urban bisa memberikan banyak manfaat, seperti memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan.

Selain itu, taman mikro urban juga bisa menekan potensi penyebaran penyakit, seperti TBC.