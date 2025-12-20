JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Wujudkan Kota Global, Pemprov DKI Jakarta Kebut Bangun 267 Taman Mikro Urban

Wujudkan Kota Global, Pemprov DKI Jakarta Kebut Bangun 267 Taman Mikro Urban

Sabtu, 20 Desember 2025 – 15:00 WIB
Wujudkan Kota Global, Pemprov DKI Jakarta Kebut Bangun 267 Taman Mikro Urban - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Suasana pagi hari di Taman Ayodya Barito sebagai ruang terbuka hijau, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri./pri.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berusaha mewujudkan ibu kota sebagai kota global.

Salah satu cara yang dilakukan ialah membangun 267 taman mikro urban untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

Pemprov DKI menargetkan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) mikro seluas 50 meter persegi di 50 lokasi dalam kurun waktu empat tahun. 

Baca Juga:

Program itu akan difokuskan di RW-RW kumuh yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Jakarta.

"Saat ini program yang sedang berjalan pembuatan 267 urban micro park di kelurahan, penataan taman, situ, danau, waduk," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Tata Kota DKI Jakarta Nirwono Joga, Rabu (17/12).

Nirwono mengatakan Gubernur Jakarta Pramono Anung menyoroti tiga hal, yakni banjir, kemacetan, dan panas ekstrem.

Baca Juga:

Menurut Nirwono, taman mikro urban bisa memberikan banyak manfaat, seperti memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan.

Selain itu, taman mikro urban juga bisa menekan potensi penyebaran penyakit, seperti TBC.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berusaha mewujudkan ibu kota sebagai kota global.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pemprov dki jakarta taman jakarta gubernur jakarta pramono anung kota global

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU