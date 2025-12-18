Sambut Natal dan Tahun Baru, IAS Group Tingkatkan Kesiapan Layanan Bandara

jakarta.jpnn.com - PT Integrasi Aviation Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) meningkatkan kesiapan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Peningkatan kesiapan tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem pengawasan operasional guna menjamin konsistensi layanan di seluruh titik pelayanan bandara.

Direktur Komersial InJourney Veronica H Sisilia mengatakan kesiapan layanan nataru merupakan bagian strategi menjaga kualitas pengalaman pelanggan dan kesinambungan kinerja komersial ekosistem aviasi nasional.

“Sebagai holding, InJourney memastikan seluruh entitas dalam ekosistem aviasi berada pada tingkat kesiapan yang optimal dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru 2026," kata Veronica, Kamis (18/12).

Veronica menjelaskan konsistensi kualitas layanan, keandalan operasional, serta pengalaman pelanggan yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.

"Hal itu sekaligus mendukung keberlanjutan kinerja komersial bandara dan layanan pendukungnya," ujar Veronica.

Baca Juga: Satu Kejutan Berjuta Senyuman dari IAS Group Jelang Lebaran 2025

Sementara itu, Direktur Plt Direktur Utama IAS Danny P Thaharsyah mengatakan peningkatan kesiapan nataru 202 difokuskan pada penguatan sistem kendali operasional dan pengawasan layanan di lapangan.

“IAS Group melaksanakan penguatan kesiapan operasional melalui penataan personel, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sistem monitoring operasional berbasis digital," ucap Danny.