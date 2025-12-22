Pesta Tahun Baru 2026 di Jakarta Sederhana demi Hormati Korban Bencana Sumatera

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan pesta Tahun Baru 2026 secara sederhana.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas Pemprov DKI Jakarta terhadap para korban bencana Sumatera.

Meskipun demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap pesta Tahun Baru 2026 menimbulkan kesan optimistis.

Menurut Pramono Anung, Jakarta sebagai kota global akan menjadi sorotan dari seluruh dunia.

“Walaupun nanti dalam kesederhanaan, saya ingin Jakarta di mata dunia tetap menjadi potret optimisme menyambut tahun baru pada tahun 2026. Sebab, itu penting,” ujar Pramono Anung, Kamis (18/12).

Meskipun demikian, Pramono Anung belum mengungkap secara detail penyelenggaraan pesta Tahun Baru 2026.

“Saya belum memutuskan,” ujar Pramono Anung.

Pramono Anung hanya memastikan penyelenggaraan pesta Tahun Baru 2026 berjalan sederhana.