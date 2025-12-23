Pemprov DKI Jakarta Prioritaskan Entaskan Kemiskinan di 10 Kecamatan

JPNN.com

Selasa, 23 Desember 2025 – 15:00 WIB
Arsip foto - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno. Foto: ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan pengentasan kemiskinan di sepuluh kecamatan.

Sepuluh daerah itu ialah Cengkareng, Kalideres, Tambora, Jagakarsa, Johar Baru, Jatinegara, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu Selatan.

"Bukan berarti yang wilayah lain tidak. Mari, kita trial di sepuluh ini, fokuskan, agar upaya yang dilakukan lebih terarah dan berdampak signifikan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025 di Jakarta, Jumat (19/12).

Rano Karno menilai sepuluh kecamatan yang diprioritaskan memang membutuhkan penanganan khusus.

"Lokasi tersebut di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu mencakup kawasan dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi," kata Rano Karno.

Politikus PDIP itu menjelaskan Pemprov DKI Jakarta sudah menggelar bimbingan teknis penanggulangan kemiskinan berbasis kolaborasi di sepuluh lokasi prioritas.

Rano Karno mengaku sudah meminta Asisten Kesejahteraan Rakyat, Bappeda, dan Biro KSD menyiapkan skema kolaborasi dengan mitra strategis yang terintegrasi dengan platform digital data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). 

“Para wali kota dan bupati diharapkan aktif mengawal implementasi rencana aksi di wilayah masing-masing," jelas Rano Karno.

