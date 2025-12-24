JPNN.com

Harga Daging Ayam Naik di Jakarta Barat, Omzet Pedagang Turun 30 Persen

Rabu, 24 Desember 2025 – 15:00 WIB
Harga Daging Ayam Naik di Jakarta Barat, Omzet Pedagang Turun 30 Persen - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Asisten Manager Usaha Pasar Jaya Tomang Barat, Stefan Prasetio sedang memantau seorang pedagang sayur di lantai dua Pasar Jaya Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (11/5/2023). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Harga kebutuhan pokok, seperti daging ayam, di Pasar Tomang, Jakarta Barat, naik menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menurut pedagang bernama Hardi, harga saat ini lebih mahal dibandingkan sebelumnya.

Hardi menjelaskan harga daging ayam biasanya dibanderol Rp Rp 32 ribu-35 ribu per ekor.

"Sekarang daging ayam per ekor pedagang menjual antara Rp 40-45 ribu per ekor," kata Hardi, Minggu (21/12).

Menurut Hardi, kenaikan harga daging ayam sudah terjadi cukup lama dan bertahan sampai saat ini.

"(Penyebab kenaikan, red) saya juga kurang tahu. Yang pasti, dari peternakan harga sudah naik," kata Hardi.

Hardi memprediksi harga daging ayam tidak akan turun pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menurut Hardi, harga daging ayam tidak akan mengalami penurunan pada Natal dan tahun baru sebelumnya.

