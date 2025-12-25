Terminal Bayangan Merajalela Bikin Penumpang di Kalideres Sepi, Awak Bus Mengeluh

jakarta.jpnn.com - Awak bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, mengeluh karena jumlah penumpang terus menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu kru bus jurusan Palembang-Surabaya Joni mengatakan terminal bayangan menjadi salah satu penyebab jumlah penumpang di Kalideres menurun.

“Banyak agen bayangan," ujar Joni saat ditemui di Terminal Kalideres, Senin (22/12).

Joni menduga agen mengarahkan penumpang naik di agen tidak resmi di sepanjang Jalan Daan Mogot hingga Grogol.

“Keberadaan terminal bayangan sudah sangat meresahkan,” kata Joni.

Menurut Joni, agen bayangan membuat agen resmi yang beroperasi di terminal menjadi sepi penumpang.

Joni pun mempertanyakan penindakan dari pemerintah dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang masih minim.

“Kenapa agen bayangan semua merajalela, mulai Daan Mogot sampai Grogol, tetapi enggak digubris sama pemerintah? Dishub itu bagaimana? Mau dibawa ke mana kami?" kata Joni.