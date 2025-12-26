UMP Jakarta 2026 Rp 5.729.876, Di Atas Inflasi Ibu Kota

jakarta.jpnn.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 naik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha dan Pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati UMP tahun 2026 menjadi Rp 5.729.876,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (24/12).

Pramono Anung mengatakan UMP DKI Jakarta pada 2026 naik 6,17 persen dibandingkan tahun ini.

Pada 2025, UMP DKI Jakarta mencapai Rp 5.396.761. Itu artinya UMP Jakarta naik Rp 333.115.

Pramono Anung mengatakan penetapan UMP mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Di dalam PP itu sudah diatur alfa sebesar 0,5 sampai 0,9.

Alfa merupakan indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

Menurut Pramono, dalam rapat Dewan Pengupahan, penetapan UMP 2026 berdasarkan alfa 0,75.

“UMP bisa dipastikan mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta,” kata Pramono.