Ragunan Direvitalisasi 2027, Pengelola Jamin Hewan Tidak Terganggu

Sabtu, 27 Desember 2025 – 15:00 WIB
Ragunan Direvitalisasi 2027, Pengelola Jamin Hewan Tidak Terganggu
Pengunjung menonton satwa gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Kamis (25/12/2025). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan terus berusaha meningkatkan mutu layanan kepada pengunjung.

Salah satunya ialah dengan melakukan revitalisasi. Menurut rencana, rancangan revitalisasi Ragunan akan dilakukan pada 2027.

“Memang target masterplan dahulu. Masterplan nanti disetujui 2027," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang, Kamis (24/12).

Bambang menjelaskan pihaknya masih menyusun rancangan revitalisasi Ragunan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Setelah rancangan disetujui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pembangunan akan dilaksanakan pada 2027.

"Jadi, nanti setelah di-ACC semuanya untuk masterplan-nya, mungkin akan dilanjut ke pembangunan fisik," ucap Bambang.

Salah satu rancangan revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan ialah lahan parkir yang akan dibangun di luar kawasan.

Bambang menjamin revitalisasi tidak akan mengganggu kenyamanan semua hewan di Ragunan.

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan terus berusaha meningkatkan mutu layanan kepada pengunjung.
