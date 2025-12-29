JPNN.com

Pramono Anung Fokuskan Tahun Baru 2026 Berdoa dan Bantu Korban Bencana Sumatra

Senin, 29 Desember 2025 – 21:00 WIB
Pramono Anung Fokuskan Tahun Baru 2026 Berdoa dan Bantu Korban Bencana Sumatra
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2025). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan memfokuskan perayaan Tahun Baru 2026 dengan doa bersama.

Selain itu, perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta juga akan difokuskan dengan aksi solidaritas untuk korban bencana Sumatra.

Pramono Anung pun mengajak semua pihak berdoa dan menyumbangkan dana untuk membantu korban bencana.

"Memang kami juga melakukan donasi. Donasi itu melalui QRIS dan sekarang sudah mulai dilakukan,” kata Pramono Anung, Rabu (23/12).

Pramono Anung berharap bantuan yang diberikan masyarakat akan membantu meringankan korban bencana Sumatra.

“Mudah-mudahan nanti berapa pun yang terkumpul semuanya akan kami salurkan," kata Pramono Anung.

Politikus PDIP itu menjelaskan penggalangan bantuan menggunakan QRIS bertujuan memudahkan masyarakat.

Dana yang terkumpul tidak hanya akan disalurkan kepada korban bencana Aceh dan Sumatra.

TAGS   tahun baru 2026 pramono anung bencana sumatra korban bencana gubernur jakarta

