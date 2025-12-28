Pengelola Prediksi Jumlah Pengunjung Ragunan Tembus 80 Ribu pada Tahun Baru 2026

JPNN.com

Minggu, 28 Desember 2025 – 09:00 WIB
Sejumlah wisatawan memasuki Taman Satwa Anak (TSA) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2025). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan memprediksi jumlah pengunjung akan banyak pada Tahun Baru 2026.

"Untuk tahun baru diperkirakan 80 ribu pengunjung," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang, Kamis (24/12).

Bambang menjelaskan jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan mencapai 100 ribu pada Tahun Baru 2025.

"Puncak lonjakan pengunjung diperkirakan 1 Januari 2026," ucap Bambang.

Menurut Bambang, pihaknya tetap membuka jam malam satwa (night zoo) pada Sabtu malam.

Meskipun demikian, pihaknya tidak menargetkan jumlah pengunjung yang datang pada night zoo.

"Night, kan, unpredictable (tidak bisa diprediksi, red),” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan jumlah pengunjung night zoo sempat mencapai angka ribuan.

