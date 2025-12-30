Bantu Korban Bencana, Pemprov DKI Sebar QRIS Donasi saat Tahun Baru 2026

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat berdonasi pada malam pergantian Tahun Baru 2026.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan pemprov akan menyebar QRIS di beberapa titik.

Di antaranya ialah di Bundaran HI, Sarinah, UPK Kota Tua, Fatahillah Kota Tua, depan Museum Prasasti, dan kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Selain itu, Pempriv DKI Jakarta juga akan memasang QRIS di Mal Artha Gading, kantor Wali Kota Jakarta Barat, Taman Literasi, dan kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

“Untuk memastikan semangat berbagi tetap hadir di tengah kemeriahan malam pergantian tahun, Dinas Parekraf menempatkan kode QR donasi di berbagai titik strategis pusat keramaian event,” kata Chico Hakim, Jumat (25/12).

Chico menjelaskan sistem QRIS akan memudahkan masyarakat yang ingin memberikan donasi.

Menurut Chico Hakim, penggunaan QRIS akan membuat donasi lebih cepat, aman, dan nyaman.

Politikus PDIP itu mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah mulai mengumpulkan donasi.