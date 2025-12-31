UMP Jakarta 2026 Tidak Puaskan Buruh, Rano Karno Anggap Dinamika Kehidupan

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tidak memungkiri ada pihak yang tak puas terhadap nominal UMP Jakarta 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.

"Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar,” kata Rano Karno, Minggu (28/12).

Politikus PDIP itu menjelaskan pihaknya akan mencar solusi terkait ketidakpuasan terhadap UMP Jakarta 2026.

“Itu dinamika kehidupan. Oleh karena itu, nanti kami cari jalannya seperti apa," kata Rano Karno.

Rano Karno menjelaskan penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sudah dilakukan melalui musyawarah panjang.

Menurut dia, keputusan itu ditentukan Dewan Pengupahan yang di dalamnya terdapat unsur dari Pemprov DKI Jakarta, buruh, dan pengusaha.

"Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan gubernur, itu melalui proses panjang,” kata Rano Karno.

Rano Karno pun tidak mempermasalahkan apabila buruh berdemonstrasi untuk memprotes nominal UMP Jakarta 2026.