JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini UMP Jakarta 2026 Tidak Puaskan Buruh, Rano Karno Anggap Dinamika Kehidupan

UMP Jakarta 2026 Tidak Puaskan Buruh, Rano Karno Anggap Dinamika Kehidupan

Rabu, 31 Desember 2025 – 15:00 WIB
UMP Jakarta 2026 Tidak Puaskan Buruh, Rano Karno Anggap Dinamika Kehidupan - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Foto: ANTARA/Lia Wanadriani Santosa.

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tidak memungkiri ada pihak yang tak puas terhadap nominal UMP Jakarta 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.

"Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar,” kata Rano Karno, Minggu (28/12).

Politikus PDIP itu menjelaskan pihaknya akan mencar solusi terkait ketidakpuasan terhadap UMP Jakarta 2026.

Baca Juga:

“Itu dinamika kehidupan. Oleh karena itu, nanti kami cari jalannya seperti apa," kata Rano Karno.

Rano Karno menjelaskan penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sudah dilakukan melalui musyawarah panjang.

Menurut dia, keputusan itu ditentukan Dewan Pengupahan yang di dalamnya terdapat unsur dari Pemprov DKI Jakarta, buruh, dan pengusaha.

Baca Juga:

"Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan gubernur, itu melalui proses panjang,” kata Rano Karno.

Rano Karno pun tidak mempermasalahkan apabila buruh berdemonstrasi untuk memprotes nominal UMP Jakarta 2026.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tidak memungkiri ada pihak yang tak puas terhadap nominal UMP Jakarta 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   ump jakarta rano karno buruh demonstrasi pramono anung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU