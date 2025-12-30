Dorong Efisiensi Ekonomi Nasional, BACenter dan Prasasti Dukung Penguatan UMKM dan Koperasi

jakarta.jpnn.com - Dewan Pembina BACenter Burhanuddin Abdullah mengatakan pihaknya bersama Lembaga Kajian Prasasti memfokuskan langkah pada penguatan fondasi kebijakan ekonomi nasional sepanjang 2025.

“Keduanya memiliki fokus yang berbeda, tetapi saling melengkapi,” ujar Burhanuddin dalam forum refleksi akhir tahun di Hotel Ritz-Carlton SCBD, Jakarta, Senin (29/12).

Lembaga Kajian Prasasti diarahkan untuk mengkaji kebijakan makroekonomi yang meliputi kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, investasi, serta kebijakan industri.

Kajian bertujuan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, terutama dalam menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang saat ini masih tergolong tinggi.

“ICOR yang tinggi menunjukkan mahalnya biaya investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Jika efisiensi meningkat dan ICOR dapat ditekan, biaya pertumbuhan akan lebih terjangkau dan berkelanjutan,” kata Burhanuddin.

Sementara itu, BACenter memfokuskan perhatiannya terhadap penguatan UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Burhanuddin menjelaskan sekitar 60 persen aktivitas ekonomi nasional berasal dari UMKM. Sementara itu, 97 persen tenaga kerja Indonesia diserap UMKM dan koperasi.

Menurut Burhanuddin, koperasi memiliki posisi strategis karena merupakan perwujudan ideologi ekonomi bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.