Pelaku Pembakaran Kios Kalibata Ditangkap, Tersangka Bisa Bertambah

Jumat, 02 Januari 2026 – 15:00 WIB
Arsip foto - Kondisi tempat kejadian perkara (TKP) pengeroyokan penagih utang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jakarta.jpnn.com - Terduga pelaku pembakaran sejumlah kios dan kendaraan di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12), sudah ditangkap polisi.

"Pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin, Rabu (31/12).

Meskipun demikian, Polda Metro Jaya tidak mengungkap identitas terduga pelaku yang ditangkap.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga tidak mengungkap jumlah terduga pelaku yang sudah diringkus.

Iman Imanuddin hanya menyebut terduga pelaku yang ditangkap berjumlah lebih dari satu orang.

Meskipun demikian, bukan tidak mungkin jumlah terduga pelaku akan bertambah.

Sebab, Polda Metro Jaya terus mengusut kasus pembakaran kios dan kendaraan di Kalibata.

"Sedang dalam pengembangan terhadap tersangka lainnya," kata Iman Imanuddin.

