Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Donasi Rp 3,1 M, Pramono Anung Puji Empati Warga

Sabtu, 03 Januari 2026 – 15:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kedua kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kiri) menghadiri acara malam Tahun Baru bertema 'Jakarta Global City: From Jakarta with Love' di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025) malam. Foto: ANTARA/HO Pemprov DKI Jakarta

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil mengumpulkan dana Rp 3,1 miliar dari masyarakat pada malam Tahun Baru 2026.

Donasi dari warga itu akan diserahkan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana Sumatra.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan donasi itu merupakan kontribusi masyarakat Jakarta.

"Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kepedulian yang ditunjukkan," kata Pramono Anung di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).

Politikus PDIP itu mengatakan sepuluh persen pendapatan Ancol pada Rabu (31/12) juga akan disumbangkan untuk kemanusiaan.

Ancol sendiri merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

"Kontribusi Ancol tentu signifikan dan akan digabungkan dalam total donasi," ujar Pramono.

Pramono menjelaskan Pemprov DKI Jakarta akan mengelola dan menyalurkan bantuan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

