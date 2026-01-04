JPNN.com

Minggu, 04 Januari 2026 – 21:00 WIB
3 Orang Meninggal di Kontrakan di Jakarta Utara, Mulut Berbusa - JPNN.com Jakarta
Tim Inafis Polri bersama relawan mengangkat kantong berisi jenazah korban diduga keracunan di Warakas VIII Jakarta Utara, Jumat (2/1/2026). Foto: ANTARA/Fakhri Hermansyah/YU

jakarta.jpnn.com - Tiga anggota keluarga ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mulut mengeluarkan busa di sebuah kontrakan di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/1).

Mereka ialah anak laki-laki berinisial AAB (13), perempuan SS (50) dan wanita AAL (27). 

“Dari pemeriksaan awal dari kasatmata keluar busa dari ketiga mayat tersebut,” kata Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Utara Iptu Seno Adji Pradana.

Sementara itu, satu orang selamat, yakni pria berinisial ASJ (22). Dia langsung dibawa ke RSUD Koja untuk mendapatkan perawatan medis.

Seno Adji Pradana mengatakan para korban yang meninggal dunia merupakan satu keluarga.

“Mereka inggal di sebuah kontrakan,” kata Seno.

Seno Adji Pradana menuturkan mayat korban ditemukan di tempat berbeda di dalam kontrakan.

“Ada yang di kamar dan ada yang di ruang tamu,” ujar Seno Adji Pradana.

Tiga anggota keluarga ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mulut mengeluarkan busa di sebuah kontrakan di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara
