Pelecehan Seksual Terjadi Lagi, Transjakarta Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Senin, 05 Januari 2026 – 15:00 WIB
Tangkapan layar seorang penumpang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di bus Transjakarta rute 1A (Balai Kota-PIK), Rabu (31/12/2025). Foto: ANTARA/Instagram/@depokfeed/Ilham Kausar.

jakarta.jpnn.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyayangkan pelecehan seksual yang dilakukan penumpang di salah satu armada.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan pelecehan seksual itu terjadi di bus rute 1A pada Rabu (31/12) sekitar pukul 11:30 WIB.

"Transjakarta sangat prihatin dan menyesalkan dugaan tindakan pelecehan yang terjadi,” kata Ayu, Jumat (2/1).

Ayu menjelaskan pihaknya langsung berkomunikasi dengan korban setelah menerima laporan.

"Kami ingin memastikan kondisinya," ujar Ayu.

Ayu mengatakan Transjakarta berkomitmen mendukung korban menempuh jalur hukum.

"Kami percaya bahwa keamanan adalah hak setiap individu," tutur Ayu.

Pihaknya juga mengajak semua penumpang Transjakarta bersikap saling menjaga sesama pelanggan.

