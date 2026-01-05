Pelecehan Seksual Terjadi Lagi, Transjakarta Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

jakarta.jpnn.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyayangkan pelecehan seksual yang dilakukan penumpang di salah satu armada.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan pelecehan seksual itu terjadi di bus rute 1A pada Rabu (31/12) sekitar pukul 11:30 WIB.

"Transjakarta sangat prihatin dan menyesalkan dugaan tindakan pelecehan yang terjadi,” kata Ayu, Jumat (2/1).

Ayu menjelaskan pihaknya langsung berkomunikasi dengan korban setelah menerima laporan.

"Kami ingin memastikan kondisinya," ujar Ayu.

Ayu mengatakan Transjakarta berkomitmen mendukung korban menempuh jalur hukum.

Baca Juga: Pramono Anung Fokuskan Tahun Baru 2026 Berdoa dan Bantu Korban Bencana Sumatra

"Kami percaya bahwa keamanan adalah hak setiap individu," tutur Ayu.

Pihaknya juga mengajak semua penumpang Transjakarta bersikap saling menjaga sesama pelanggan.