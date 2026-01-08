JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Pemkot Jakarta Barat Keruk 11 Kali demi Cegah Banjir

Pemkot Jakarta Barat Keruk 11 Kali demi Cegah Banjir

Kamis, 08 Januari 2026 – 15:00 WIB
Pemkot Jakarta Barat Keruk 11 Kali demi Cegah Banjir - JPNN.com Jakarta
Arsip Foto - Alat berat sedang mengeruk lumpur sedimen di Kali Pesanggrahan, Jakarta Barat, untuk mencegah banjir di sekitar kali tersebut, Rabu (8/1/2025). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) terus berusaha mengantisipasi potensi terjadinya banjir.

Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat mengeruk endapan lumpur di beberapa kali besar.

Di antaranya ialah di Kali Semongol, Kali Pesangrahan, Kali Sekretaris, Kali Cibubur, dan Kali Sepak.

Baca Juga:

Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat juga mengeruk endapan lumpur di PHB Copylas dan Kali Maja.

Endapan lumpur di Kali Mookervart di Kalideres dan Cengkareng, PHB Taman Palem, dan PHB Wali Kota juga dikeruk.

"Ada sebelas kali yang sedang kami keruk," kata Kepala Sudin SDA Jakarta Barat Purwanti, Senin (5/1).

Baca Juga:

Purwanti mengatakan pengerukan endapan lumpur bertujuan agar saluran atau kali bisa menampung debit air lebih banyak.

Selain itu, pihaknya juga berharap genangan air bisa mengalir dengan lebih lancar setelah endapan lumpur dikeruk.

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) terus berusaha mengantisipasi potensi terjadinya banjir.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   banjir jakarta pemkot jakbar jakarta barat kali jakarta pengerukan kali

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU