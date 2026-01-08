Pemkot Jakarta Barat Keruk 11 Kali demi Cegah Banjir

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) terus berusaha mengantisipasi potensi terjadinya banjir.

Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat mengeruk endapan lumpur di beberapa kali besar.

Di antaranya ialah di Kali Semongol, Kali Pesangrahan, Kali Sekretaris, Kali Cibubur, dan Kali Sepak.

Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat juga mengeruk endapan lumpur di PHB Copylas dan Kali Maja.

Endapan lumpur di Kali Mookervart di Kalideres dan Cengkareng, PHB Taman Palem, dan PHB Wali Kota juga dikeruk.

"Ada sebelas kali yang sedang kami keruk," kata Kepala Sudin SDA Jakarta Barat Purwanti, Senin (5/1).

Purwanti mengatakan pengerukan endapan lumpur bertujuan agar saluran atau kali bisa menampung debit air lebih banyak.

Selain itu, pihaknya juga berharap genangan air bisa mengalir dengan lebih lancar setelah endapan lumpur dikeruk.