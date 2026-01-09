Bongkar Tiang Monorel, Pemprov DKI Jakarta Keluarkan Rp 100 Miliar

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Totalnya sekitar Rp 100 miliar,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo, Rabu (7/1).

Heru Suwondo mengatakan biaya pembongkaran tiang monorel berasal dari APBD DKI Jakarta.

“Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya,” kata Heru.

Heru menjelaskan pihaknya akan berfokus menata kawasan Jalan Rasuna Said terlebih dahulu.

Di sisi lain, jadwal penataan tiang monorel yang mangkrak di kawasan Jalan Asia Afrika belum diungkap.

Heru menjelaskan pihaknya akan menata sisi timur Jalan Rasuna Said. Penataan meliputi jalur cepat dan lambat serta trotoar.

Area itu nantinya akan ditata seperti sisi barat Rasuna Said yang sudah dirapikan terlebih dahulu.