JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Bongkar Tiang Monorel, Pemprov DKI Jakarta Keluarkan Rp 100 Miliar

Bongkar Tiang Monorel, Pemprov DKI Jakarta Keluarkan Rp 100 Miliar

Jumat, 09 Januari 2026 – 15:00 WIB
Bongkar Tiang Monorel, Pemprov DKI Jakarta Keluarkan Rp 100 Miliar - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Pengendara melintas di dekat tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/bar,

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Totalnya sekitar Rp 100 miliar,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo, Rabu (7/1).

Heru Suwondo mengatakan biaya pembongkaran tiang monorel berasal dari APBD DKI Jakarta.

Baca Juga:

“Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya,” kata Heru.

Heru menjelaskan pihaknya akan berfokus menata kawasan Jalan Rasuna Said terlebih dahulu.

Di sisi lain, jadwal penataan tiang monorel yang mangkrak di kawasan Jalan Asia Afrika belum diungkap.

Baca Juga:

Heru menjelaskan pihaknya akan menata sisi timur Jalan Rasuna Said. Penataan meliputi jalur cepat dan lambat serta trotoar. 

Area itu nantinya akan ditata seperti sisi barat Rasuna Said yang sudah dirapikan terlebih dahulu.

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pembongkaran tiang monorel pemprov dki jakarta bina marga apbd jakarta rasuna said

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU