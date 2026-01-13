Hujan Deras, Jakarta Dikepung Banjir

jakarta.jpnn.com - DKI Jakarta dikepung banjir akibat hujan deras yang mengguyur pada Senin (12/1).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 22 RT dan 33 ruas jalan di Jakarta terendam banjir hingga Senin siang.

Di Jakarta Selatan, sebanyak 19 RT terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi dan luapan Kali Krukut.

Ketinggian air mencapai 40 cm. Sementara itu, ruas jalan yang terendam bajir antara lain Jalan Anggrek, Kelurahan Rawa Badak Utara; Jalan Walang Baru VII A, Kelurahan Tugu Utara; dan Jalan Rorotan 10, di depan Masjid Tanwirul Ikhsan, Kelurahan Rorotan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pun tidak tinggal diam setelah banjir melanda.

"Kami mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan.

Mohamad Yohan menjelaskan banjir menggenangi sebanyak 33 ruas jalan dengan ketinggian 10-54 sentimeter.

Banjir yang melanda membuat para pengemudi kendaraan bermotor harus memperlambat laju.