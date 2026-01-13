JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Hujan Deras, Jakarta Dikepung Banjir

Hujan Deras, Jakarta Dikepung Banjir

Selasa, 13 Januari 2026 – 03:00 WIB
Hujan Deras, Jakarta Dikepung Banjir - JPNN.com Jakarta
Pengendara bajaj melintasi banjir di Kemayoran, Jakarta, Senin (12/1/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 23 ruas jalan serta 10 wilayah rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Utara (Jakut) terendam banjir dan genangan akibat curah hujan yang tinggi dan buruknya drainase di wilayah tersebut. Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja/bar/pri.

jakarta.jpnn.com - DKI Jakarta dikepung banjir akibat hujan deras yang mengguyur pada Senin (12/1).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 22 RT dan 33 ruas jalan di Jakarta terendam banjir hingga Senin siang.

Di Jakarta Selatan, sebanyak 19 RT terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi dan luapan Kali Krukut.

Baca Juga:

Ketinggian air mencapai 40 cm. Sementara itu, ruas jalan yang terendam bajir antara lain Jalan Anggrek, Kelurahan Rawa Badak Utara; Jalan Walang Baru VII A, Kelurahan Tugu Utara; dan Jalan Rorotan 10, di depan Masjid Tanwirul Ikhsan, Kelurahan Rorotan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pun tidak tinggal diam setelah banjir melanda.

"Kami mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan.

Baca Juga:

Mohamad Yohan menjelaskan banjir menggenangi sebanyak 33 ruas jalan dengan ketinggian 10-54 sentimeter.

Banjir yang melanda membuat para pengemudi kendaraan bermotor harus memperlambat laju.

DKI Jakarta dikepung banjir akibat hujan deras yang mengguyur pada Senin (12/1) kemarin.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   banjir jakarta kali krukut bpbd jakarta jalan jakarta hujan deras

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU