Banjir Jakarta: 3 Warga Meninggal Tersengat Listrik, 2 Mengambang

jakarta.jpnn.com - Tiga warga meninggal dunia karena tersengat listrik saat banjir melanda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), Senin (12/1).

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan dua korban adalah pasangan suami istri, yakni HW dan NJ.

“Tersengat listrik di kediamannya, Blok R Gang II Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing pada Senin sore sekitar pukul 15:00 WIB,” kata Bobi, Selasa (13/1).

Bobi menjelaskan saat itu anak korban baru pulang sekolah dan langsung masuk rumah sekitar pukul 10:30 WIB.

“Saksi melihat kedua korban mengambang di ruang tengah rumah dan langsung berteriak meminta pertolongan,” kata Bobi.

Tetangga yang mendengar teriakan anak korban langsung berdatangan dan memberikan pertolongan.

Warga membawa HW dan NJ ke RS Pelabuhan. Meskipun demikian, nyawa pasutri itu tidak bisa diselamatkan.

Bobi menjelaskan HW dan NJ tersengat aliran listrik dari kabel kulkas yang terkelupas.