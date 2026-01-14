JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Banjir Jakarta: 3 Warga Meninggal Tersengat Listrik, 2 Mengambang

Banjir Jakarta: 3 Warga Meninggal Tersengat Listrik, 2 Mengambang

Rabu, 14 Januari 2026 – 03:00 WIB
Banjir Jakarta: 3 Warga Meninggal Tersengat Listrik, 2 Mengambang - JPNN.com Jakarta
Jasad kedua korban tersengat listrik saat banjir di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Senin (12/1/2026) malam. Foto: ANTARA/HO-Polsek Cilincing

jakarta.jpnn.com - Tiga warga meninggal dunia karena tersengat listrik saat banjir melanda  Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), Senin (12/1).

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan dua korban adalah pasangan suami istri, yakni HW dan NJ.

“Tersengat listrik di kediamannya, Blok R Gang II Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing pada Senin sore sekitar pukul 15:00 WIB,” kata Bobi, Selasa (13/1).

Baca Juga:

Bobi menjelaskan saat itu anak korban baru pulang sekolah dan langsung masuk rumah sekitar pukul 10:30 WIB.

“Saksi melihat kedua korban mengambang di ruang tengah rumah dan langsung berteriak meminta pertolongan,” kata Bobi.

Tetangga yang mendengar teriakan anak korban langsung berdatangan dan memberikan pertolongan.

Baca Juga:

Warga membawa HW dan NJ ke RS Pelabuhan. Meskipun demikian, nyawa pasutri itu tidak bisa diselamatkan.

Bobi menjelaskan HW dan NJ tersengat aliran listrik dari kabel kulkas yang terkelupas.

Tiga warga meninggal dunia karena tersengat listrik saat banjir melanda  Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), Senin (12/1).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   banjir jakarta korban banjir jakarta utara cilincing meninggal dunia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU