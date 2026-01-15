JPNN.com

Kamis, 15 Januari 2026 – 15:00 WIB
Tiang Monorel Dibongkar, Pengamat Sebut Simbol Proyek Gagal - JPNN.com Jakarta
Pengendara melintas di dekat tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara

jakarta.jpnn.com - Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membongkar tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Tiang monorel ini sudah lama menjadi simbol proyek yang gagal,” kata Tigor, Selasa (13/1).

Menurut Tigor, pembongkaran tiang monorel itu merupakan simbol penghapusan kegagalan pembangunan di Jakarta.

“Pembongkaran itu adalah bentuk komitmen untuk membersihkan Jakarta dari warisan masalah pembangunan yang tidak tuntas," kata Tigor.

Tigor menilai pembongkaran tiang-tiang monorel di Kuningan bukan sekadar berkaitan dengan penataan kota.

Dia menilai langkah itu merupakan simbol keberanian Pemprov DKI Jakarta mengakhiri persoalan yang tidak terselesaikan selama bertahun-tahun.

“Keberadaan tiang monorel yang mangkrak selama kurun waktu 17 tahun telah menjadi monumen kegagalan pembangunan di Jakarta,” kata Tigor.

Tigor mengatakan pembongkaran tiang monorel juga bisa mengembalikan citra positif kawasan Kuningan.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membongkar tiang monorel
